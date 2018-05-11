Матиос рассказал, как нащупал у Савченко гранату: видео

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос поделился воспоминаниями о том, как обнаружил в женской сумочке народного депутата Надежды Савченко гранату в тот день, когда нес для регистрации в Верховную Раду представления в отношении нее.

"Я выхожу из Верховной Рады и встречаю лицом к лицу госпожу Надежду Савченко. Смотрю, у нее перекошено плечо, она держит сумку на плече. Я говорю: "Надя, вы что, камни носите в сумке?". И без задней мысли беру снизу сумку, она такая женская большая … и я нащупываю рукой гранату. Я знаю, что такое граната. Я говорю: "Отдай сумку, Надя". Она: "Нет". Я говорю: "Ну, у тебя там запрещенные вещи", - рассказал он в интервью Радио НВ.

В беседе Матиос уточнил, что гранат, по его мнению, в сумке у Савченко было, как минимум, три. Однако изъять взрывчатку не удалось.

"И народные депутаты, которые подошли к ней и выводили из зала, смогли ее вывести за пределы Верховной Рады, и она села в машину и там оставила это все. Они их не смогли забрать у нее, эти гранаты. Я не могу сказать, сколько там было гранат, но минимум три", — сказал Матиос.

Напомним, 23 марта в Киеве суд решил взять Надежду Савченко под стражу до 20 мая 2018 года − без права внесения залога. Нардепа подозревают в совершении ряда преступлений, в частности, в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти.