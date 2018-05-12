"Путин прав". Гордон отличился новым скандальным заявлением: видео

Российский президент Владимир Путин оказался прав, когда называл Украину недогосударством, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон.

"К сожалению, Путин прав, говоря, что Украина — недогосударство. Потому что мы не видим сильной вертикали. Мы не видим проявлений государственной власти там, где государство должно себя проявлять. Мы не видим заботы государства о гражданах — это то первое, с чего должно начинаться государство", — сказал журналист в интервью телеканалу "112 Украина".

При этом Гордон сказал, что Украина и вовсе может развалиться на "несколько кусков".

"И то, что мы глазом не успеем моргнуть, и от Украины не успеет остаться несколько кусков, и то, что мы ничего не сможем с этим сделать, это вполне возможно", — утверждает он.

Напомним, ранее Гордон назвал украинцев "дебилами и идиотами".