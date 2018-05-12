Дело обстрела россиянами Мариуполя передано в международный суд

Материалы о причастности кадровых военных Вооруженных сил РФ к обстрелу Мариуполя ракетами в 2015 году Службой безопасности Украины переданы в Международный суд ООН.

"Служба с самого начала войны проводит активную работу по сбору доказательств российского присутствия на нашей территории, в частности участия кадровых военнослужащих Вооруженных сил РФ на территории нашего государства", - цитирует главу СБУ Василия Грицака Интерфакс-Украина.

По словам Грицака, собрано достаточное количество доказательств причастности российских военнослужащих к гибели людей в Мариуполе в результате обстрелов. Документы отправлены не только в суд ООН, но и в 184 украинских учреждения за границей и в международные организации.

"Установлено и задокументировано, что это преступление совершили кадровые российские военнослужащие. Этот теракт осуществили два штатных ракетных дивизиона Вооруженных сил РФ. С территории России операцией непосредственно руководил начальник Ракетных войск и артиллерии Южного военного круга ВС РФ генерал-майор Степан Ярощук, во временно оккупированном Донецке обстрелом руководил полковник ВС РФ Александр Цаплюк с позывным Горец", – рассказал Грицак.

Напомним, независимая расследовательская группа Bellingcat привела доказательства причастности российских военнослужащих к обстрелу Мариуполя в январе 2015 года. Восточные кварталы города обстреляли поддерживаемые РФ боевики самопровозглашенной "ДНР" с территории, которая в тот момент находилась под их контролем.