В Сумах возник скандал из-за поездки студентов на практику в Крым: видео

Студенты с первого по третий курс Сумского педагогического университета делегированы для прохождения практики в оккупированный Крым.

Как информирует UA:Сумы, ректор вуза Юрий Лянной пояснил журналистам, что студенты учатся на специальности "туризм", поэтому на территории Украины для них пройти практику негде.

"В соответствии с учебной программой по специальности "туризм", у них дисциплина "повышение профессионального мастерства", согласно этой программы студенты должны пройти шесть категорийных походов. Эти походы идут и по нашей местности, но есть ряд походов таких категорий, нуждающихся в горной подготовке", - сказал ректор.

Глава СПУ показал план маршрута, утвержденный руководством университета: из города Судак – до перевала Ангар. Он заверил, что отправка студентов на оккупированный Крым "была согласована с СБУ".

Однако в ведомстве о подобных обращениях ранее не слышали и уверяют, что "санкции в отношении выезда студентов для прохождения практики не предоставлялось".

"Местное население относилось к нам очень хорошо, отнеслись с пониманием, что мы приехали. Даже поддерживали, говорили: приезжайте к нам еще. Родители отнеслись также хорошо, поддержали, когда наши преподаватели предложили поехать", - рассказывает первокурсница Алина Федорковская.

Напомним, из России на Донбасс продолжают периодически прибывать курсанты военных учебных заведений МО России, для "практических занятий" с артиллерийской стрельбой.