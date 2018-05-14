"Олень бежит от оленей". Сеть развеселило видео с бегущим рогатым животным в оккупированной Горловке

Во временно оккупированной группировкой "ДНР" Горловке, что на Донетчине, местных боевиков крайне изумил выскочивший внезапно на дорогу олень.

Соответствующий видеоролик опубликовал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter пользователь Necro Mancer.

Животное внезапно выскочили из-за домов в частном секторе, после чего очень быстро скрылось из виду.

"Афигеть, под Горловкой", – произнес один из них. Другой ему ответил: "Олени ходят". Все заминировано вокруг, охотиться невозможно, это опасно", – снова сказал первый.

"Олени не ходят, олени на авто в зеленой форме ездят", − подписал видео Necro Mancer.

Олени не ходят, олени на авто в зелёной форме ездят #Горловка pic.twitter.com/veT39vcoER — Necro Mancer (@666_mancer) May 13, 2018

Естественно, что ситуация с оленем стала отличной мишенью для остроумия подписчиков страницы. ‏ "Концентрация оленей на видео зашкаливает", − сыронизировал пользователь Donetskiy_online. "Олень бежит от оленей", − глумливо прокомментировал пользователь Умка Tа Дурник‏. "Та уже не раз писал, в Горловке всегда оленей хватало. Прям выходишь из дому и сразу Санта Клаусом себе чувствуешь", − написал пользователь "Ньютон в Зазеркалье".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецке боевики заставили школьников выложить громадный портрет главаря "ДНР" Захарченко.