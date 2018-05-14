В Киеве из-за финала Лиги чемпионов до конца мая перекрыли Крещатик

В Киеве с понедельника, 14 мая, до 31 числа по улице Крещатик будет перекрыто движение для автомобилей, поскольку там обустроят фан-городок для болельщиков к финалу Лиги чемпионов.

В центре столицы машины не смогут проехать по участку дороги от улицы Богдана Хмельницкого до Майдана Независимости, говорится на странице патрульной полиции в Facebook.

"Изменены дорожные знаки, на перекрестке Крещатик — Богдана Хмельницкого разрешен разворот", — отметили в ведомстве.

Напомним, 15 сентября 2016 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о проведении финального матча Лиги чемпионов сезона 2017/2018 в Киеве. Ключевая игра турнира пройдет на стадионе НСК "Олимпийский" 26 мая.