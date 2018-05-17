Поздравления с Днем вышиванки: открытки, стихи

Праздник отмечатся в Украине с 2010 года.
День вышиванки-2018: когда и как отмечаем
17 мая 2018 года во всем мире отмечают День вышиванки. Традиционно в этот день люди на один день отказываются от повседневной одежды и одевают вышитые рубашки. Дата праздника каждый год другая - принято отмечать его ежегодно в каждый третий четверг мая.
В этом году в честь праздника в разных городах Украины пройдет Парад вышиванок. В столице Весенний Мегамарш в вышиванках 2018 запланирован на 19 мая. Он будет приурочен ко Дню Киева. Начало грандиозного шествия любителей патриотической одежды в 14:00 от Золотых Ворот.
Также 19 мая День вышиванки отметят в Полтаве, Житомире и Ужгороде.
В других городах Украины марши состоятся непосредственно в День вышиванки, 17 мая. Так, в Харькове вишиваное шествие стартует в 16:00 от площади Конституции. В Днепре празднование Дня вышыванки пройдет на площади Героев Майдана с 16:00 до 19:00. В Житомире Вишиваное шествие запланировано на 18:30. В Мариуполе колонна из мариупольцев в вышиванках стартует в 16:00 от центрального входа Городской сад. В Чернигове марш начнется в парке напротив "Мегацентра" в 18:00.
Планируется марш также и в других городах, но время и место сбора пока уточняется.
День вышиванки: поздравления
***
Одягну я зранку
Білу вишиванку,
Заплету у косу
Я Червоний мак,
Вмиюся росою
З зілля на світанку
І піду міжду люди так.
Хай Усі навколо
День новий стрічають,
Хай співають гучно
Радісних пісень,
Бо сьогодні свято
(Українці знають!),
Й весело святкують
Вишиванки День !!!
***
Я встану рано-вранці, на світанку,
Як спалахне на квіточці роса.
Вдягну найкращу в світі вишиванку
І оживе, засвітиться краса
В промінні сонця. І моя сорочка
У рунах, в квітах зразу оживе...
З чарівних квітів я сплету віночка
Й над світом щира пісня попливе.
Сорочка, що матуся вишивала,
Сердечко гріє, душу веселить.
Бо ж мама щастя-долю закликала.
Цей оберіг в житті нас захистить.
***
Сорочку мати сину вишивала
І душу, й серце в вишивку вкладала.
Як пам'яті народної відлунки,
На полотні з'являлись візерунки,
Де кожен хрестик - то життєві миті...
Мережила по білому блакиттю,
Лягала ниточка до ниточки мрійливо -
Дитині б долю вишити щасливу,
Щоб оберегом стала для синочка
Руками неньки вишита сорочка.
***
День вишиванки. Це великий день,
Бо люди згадують сім'ю, родину.
Як шила мати і вела пісень,
Сорочку гарну вишивала сину.
Лягав собі узор на полотні,
А мати шила і думки вплітала.
Так долю вишивала день при дні,
Щоб добра доля сина не минала.
А як же вишивала рушники
І дарувала дітям на дорогу…
Щоб діти подолали всі шляхи
Й верталися до рідного порогу.
В тих вишиванках думи і пісні,
Про щастя мрії, туга за синами,
Тривога вічна, гарні дні ясні,
До Бога звернення — молитва мами.