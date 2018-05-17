Поздравления с Днем вышиванки: открытки, стихи

17 мая 2018, 11:10

Праздник отмечатся в Украине с 2010 года.

  • Поздравления с Днем вышиванки: открытки, стихи
  • Поздравления с Днем вышиванки: открытки, стихи
  • Поздравления с Днем вышиванки: открытки, стихи
  • Поздравления с Днем вышиванки: открытки, стихи
  • Поздравления с Днем вышиванки: открытки, стихи

День вышиванки-2018: когда и как отмечаем

17 мая 2018 года во всем мире отмечают День вышиванки. Традиционно в этот день люди на один день отказываются от повседневной одежды и одевают вышитые рубашки. Дата праздника каждый год другая - принято отмечать его ежегодно в каждый третий четверг мая. 

В этом году в честь праздника в разных городах Украины пройдет Парад вышиванок. В столице Весенний Мегамарш в вышиванках 2018 запланирован на 19 мая. Он будет приурочен ко Дню Киева. Начало грандиозного шествия любителей патриотической одежды в 14:00 от Золотых Ворот. 

Также 19 мая День вышиванки отметят в Полтаве, Житомире и Ужгороде.

В других городах Украины марши состоятся непосредственно в День вышиванки, 17 мая. Так, в Харькове вишиваное шествие стартует в 16:00 от площади Конституции. В Днепре празднование Дня вышыванки пройдет на площади Героев Майдана с 16:00 до 19:00. В Житомире Вишиваное шествие запланировано на 18:30. В Мариуполе колонна из мариупольцев в вышиванках стартует в 16:00 от центрального входа Городской сад. В Чернигове марш начнется в парке напротив "Мегацентра" в 18:00.

Планируется марш также и в других городах, но время и место сбора пока уточняется.

День вышиванки: поздравления

***

Одягну я зранку
Білу вишиванку,
Заплету у косу
Я Червоний мак,
Вмиюся росою
З зілля на світанку
І піду міжду люди так.
Хай Усі навколо
День новий стрічають,
Хай співають гучно
Радісних пісень,
Бо сьогодні свято
(Українці знають!),
Й весело святкують
Вишиванки День !!! 

***

Я встану рано-вранці, на світанку,

Як спалахне на квіточці роса.

Вдягну найкращу в світі вишиванку

І оживе, засвітиться краса

В промінні сонця. І моя сорочка

У рунах, в квітах зразу оживе...

З чарівних квітів я сплету віночка

Й над світом щира пісня попливе.

Сорочка, що матуся вишивала,

Сердечко гріє, душу веселить.

Бо ж мама щастя-долю закликала.

Цей оберіг в житті нас захистить.

***

Сорочку мати сину вишивала

І душу, й серце в вишивку вкладала.

Як пам'яті народної відлунки,

На полотні з'являлись візерунки,

Де кожен хрестик - то життєві миті...

Мережила по білому блакиттю,

Лягала ниточка до ниточки мрійливо -

Дитині б долю вишити щасливу,

Щоб оберегом стала для синочка

Руками неньки вишита сорочка.

***

День вишиванки. Це великий день,

Бо люди згадують сім'ю, родину.

Як шила мати і вела пісень,

Сорочку гарну вишивала сину.

Лягав собі узор на полотні,

А мати шила і думки вплітала.

Так долю вишивала день при дні,

Щоб добра доля сина не минала.

А як же вишивала рушники

І дарувала дітям на дорогу…

Щоб діти подолали всі шляхи

Й верталися до рідного порогу.

В тих вишиванках думи і пісні,

Про щастя мрії, туга за синами,

Тривога вічна, гарні дні ясні,

До Бога звернення — молитва мами.

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День вышиванки-2018 17 мая парад вышиванки
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