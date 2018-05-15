Ветеран "Азова" Толмачев пояснил, почему не пожал Порошенко руку

Ветеран батальона "Азов" Олег Толмачев рассказал, что отказался пожать президенту Петру Порошенко руку, поскольку он говорил о своих инициативах, которые должен был реализовать еще в начале военного конфликта на Донбассе.

"Возмутило то, что Порошенко хвастался тем, что инициирует создание отдельного министерства помощи ветеранам и участникам боевых действий. Хотя война уже длится 4 года, и президент должен был это сделать гораздо раньше. Также не понравилось то, что он рассказал о своем визите в Германию, который был неуместен", – цитируют Толмачева на Facebook-странице организации "Национальный корпус – Черкасской области".

Напомним, Толмачев дважды отказался пожать руку президенту Украины Петру Порошенко на вручении наград победителям "Игр непокоренных-2018". Глава государства вынужден был похлопать его по плечу.