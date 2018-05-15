"Настоящий негодяй". Ельченко рассказал подробности о консуле в Гамбурге

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко назвал негодяем украинского консула в Германии Василия Марущинца, который попал в антисемитский скандал.

"Знал такого — настоящий негодяй! Не судите Украину по таким, как он", — написал Ельченко в Twitter.

Он также делал перепост скриншота, на котором украинский дипломат позирует с тортом с надписью 60 лет Mein Kampf.

Ельченко удивился, что Марущинец вообще попал в МИД.

"Квалификация — ноль — еще в 2004 году должен был быть освобожден, не пройдя аттестацию, но спрятался за Майдан — неужели в течение почти 14 лет никто этого не заметил и еще и отправили в Гамбург?", — написал представитель Украины в ООН.

Напомним, консула Украины в немецком городе Гамбург Василия Марущинца отстранили на время дисциплинарного производства в связи с информацией о его антисемитских постах в Facebook.

Скандал начался с информации о том, что Марушинец на своей закрытой странице в соцсети использует антисемитские высказывания, в том числе слова "ж*ды".