В столичном метро до конца года исчезнут жетоны

В Киевском метрополитене еще не пришли к общему мнению о цвете и фактуре новых жетонов для оплаты проезда. Подземку ждут перемены в связи с подорожанием проезда до восьми гривен, поэтому точная программа переходного периода еще неизвестна.

В пресс-службе КП "Киевский метрополитен" сообщили в комментарии UBR.ua сообщили, что не могут сразу отказаться от старых жетонов из-за планового подорожания стоимости проезда. Однако намерены полностью отказаться от стиля ретро в метро до конца 2018 года.

"Сейчас заканчивается пилотный проект, который в прошлом году мы запустили на Кловской. По его окончании он может быть расширен на остальные станции. В целом, стратегия остается неизменной: жетоны уйдут из метро, а их заменят более удобные и экономически выгодные способы оплаты", - добавили в пресс-службе перевозчика.

Отмечается, что сейчас существует четыре способа оплаты проезда: электронной картой метрополитена, банковской картой, QR-кодом с помощью приложения Google Play, а также наличными в автомате. После подорожания самой выгодной станет оплата электронной картой, поскольку ее максимальное пополнение е позволит снизить стоимость поездки до 6,5 грн.

Летом нынешнего года начнет работать карта киевлянина, которая также предоставит возможность оплатить проезд в метро.

Жетоны, как способ оплаты, исчезнет до конца 2018 года.

Напомним, в горадминистрации Киева сообщили, что с 14 июля стоимость поездки в общественном транспорте в Киеве составит 8 гривен.