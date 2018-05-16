Под Днепром на скотомогильнике нашли мешки с вещами погибших в Иловайском котле украинских бойцов

Близ поселка Таромское, что на Днепропетровщине, волонтеры нашли в пределах фермерского хозяйства десятки мешков с вещами погибших в АТО украинских бойцов.

Соответствующее сообщение на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал депутат городского совета Кривого Рога Николай Колесник, опубликовавшей также фотоснимки с места находки.

"Чем я занимаюсь в годовщину создания Кривбасса (Сороковой батальон территориальной обороны Днепропетровской области – "Главред"). А занимаюсь я рытьем вещественных доказательств, вместе с командой Эвакуация 200. Выкапываем форму, берцы, ремни, кобуры, мешки из морга, с бирками. Кстати, иловайских ребят", - говорится в тексте.

По информации Колесника, "мешки с вещдоками" привезли в пределы фермерского хозяйства еще в 2014-м, якобы для просушки.

"Все тридцать шесть мешков на одно из сельских хозяйств завез в 2014 году тогдашний глава Таромского отделения милиции (подсушить немного). И забыл забрать, отморозился, на звонки владельцев хозяйства не реагировал. Люди нашли меня и попросили сделать по-человечески, потому что эти вещи нужно не закопать, а похоронить. Позвонил 102, сижу, жду СОГ. Хотел сделать стрим. Простите, не могу, руки трясутся", − добавил депутат.

Как сообщает портал "ТСН" со ссылкой на волонтеров из гуманитарной миссии "Черный тюльпан", к ним обратился фермер, арендующий землю в этом месте. Он сообщил о том, что в 2014-м полицейские попросили его подсушить вещественные доказательства на территории. Но потом не вернулись и ничего не забирали. Вещи погибших бойцов он закопал, но бродячие псы регулярно разрывали мешки и разносили вещдоки по земле. По предварительным данным, изначально они принадлежали бойцам АТО, погибшим в Иловайском котле.

"В одном из карманов был найден молитвенный пояс, защитный. Там скотомогильник - ниже мешки с дохлыми курами. На этот скотомогильник это все забросили", - говорит член гуманитарной миссии "Черный тюльпан" Анатолий Золотарев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что благодаря экспертизам были установлены личности более пяти сотен погибших бойцов АТО.