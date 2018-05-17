Грозы, ливни, шквалы. Синоптики предупредили украинцев о непогоде

В четверг днем, 17 мая, в западных, южных и центральных областях Украины местами ожидаются грозы.

Возможны шквалы 15-20 м/с, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, в Карпатах и на Закарпатье ожидаются сильные дожди.

"Днем 17 мая в западных, южных и центральных областях местами гроза, местами шквалы 15-20 м/с…", — отмечается в сообщении.

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашей страны ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.