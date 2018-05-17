Петр Порошенко: Масштабный ремонт дорог в Днепропетровской области стал возможным благодаря децентрализации

17 мая 2018, 19:00

Сегодня во время рабочего визита в Днепропетровскую область президент Петр Порошенко посетил строительную площадку второй очереди объездной дороги вокруг города Днепр.

Чтобы избавиться от "петли" через поля, на достройку этого объекта из областного бюджета выделили более 40 млн грн. Президент и председатель Днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко заявили, что уже этой осенью выезжать на запорожскую трассу можно будет новым путепроводом.

По словам Петра Порошенко, масштабный ремонт дорог в Днепропетровской области стал возможным благодаря децентрализации и эффективности местной власти. 

"Многие дороги строятся именно за счет области. В этом году уже более 50% сводного бюджета Украины будут составлять средства местных бюджетов. А 

это и дороги, и школы, и детские сады, и освещенные улицы. Там, где местная власть эффективна, там, где она инвестирует, ремонтирует, строит, жители имеют возможность оценить все преимущества децентрализации", - отметил Петр Порошенко.

Дополнительные средства на ремонт дорог появились и благодаря таможенному эксперименту, добавил он. 

"Эксперимент предусматривает строительство украинских дорог за счет перевыполнения таможенных поступлений, - пояснил председатель ДнипроОГА Валентин Резниченко. - Этот эксперимент уже дает результаты. Днепропетровщина не сбавляет темпов по восстановлению дорог. В этом году сдвинулся с мертвой точки долгострой - объездная вокруг Днепра. За счет средств области достраиваем путепровод и подъезды к нему".

Петр Порошенко и Валентин Резниченко

Первая очередь объездной длиной 18 км была сдана в эксплуатацию в 2011 году. Строительство второй стартовало в 2012 году, однако его приостановили из-за отсутствия финансирования. С тех пор при выезде на запорожское шоссе транспорт делает "петлю" через поля. В этом году финансирование возобновлено. Работы завершены практически на 70%. Следующий участок на объездной - 7-километровая дорога до аэропорта и Южного моста. Общая стоимость работ - почти 600 млн грн. Главная цель объездной - разгрузить город Днепр от транзитного транспорта.

Напомним, в прошлом году на Днепропетровщине отремонтировали почти 70 км дорог государственного значения в криворожском, донецком, полтавском и запорожском направлениях. Всего за три последних года в регионе обновили около 500 коммунальных дорог. План на 2018-й - еще 130. На это из областного бюджета выделяют рекордную сумму - около 1 млрд грн.

"Одна из задач, поставленных Президентом Украины Петром Порошенко, - капитальный ремонт автодорог. Днепропетровщина удерживает лидерство по темпам строительства дорог в стране. Ремонтируем их комплексно - от укладки асфальта до разметки. Особое внимание уделяем малым городам и отдаленным селам: во многих из них улицы не ремонтировались десятилетиями", - отметил губернатор области Валентин Резниченко.

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Валентин Резниченко ДніпроОДА ДнепрОГА
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