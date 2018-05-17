Петр Порошенко: Масштабный ремонт дорог в Днепропетровской области стал возможным благодаря децентрализации

Чтобы избавиться от "петли" через поля, на достройку этого объекта из областного бюджета выделили более 40 млн грн. Президент и председатель Днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко заявили, что уже этой осенью выезжать на запорожскую трассу можно будет новым путепроводом.

По словам Петра Порошенко, масштабный ремонт дорог в Днепропетровской области стал возможным благодаря децентрализации и эффективности местной власти.

"Многие дороги строятся именно за счет области. В этом году уже более 50% сводного бюджета Украины будут составлять средства местных бюджетов. А

это и дороги, и школы, и детские сады, и освещенные улицы. Там, где местная власть эффективна, там, где она инвестирует, ремонтирует, строит, жители имеют возможность оценить все преимущества децентрализации", - отметил Петр Порошенко.

Дополнительные средства на ремонт дорог появились и благодаря таможенному эксперименту, добавил он.

"Эксперимент предусматривает строительство украинских дорог за счет перевыполнения таможенных поступлений, - пояснил председатель ДнипроОГА Валентин Резниченко. - Этот эксперимент уже дает результаты. Днепропетровщина не сбавляет темпов по восстановлению дорог. В этом году сдвинулся с мертвой точки долгострой - объездная вокруг Днепра. За счет средств области достраиваем путепровод и подъезды к нему".

Первая очередь объездной длиной 18 км была сдана в эксплуатацию в 2011 году. Строительство второй стартовало в 2012 году, однако его приостановили из-за отсутствия финансирования. С тех пор при выезде на запорожское шоссе транспорт делает "петлю" через поля. В этом году финансирование возобновлено. Работы завершены практически на 70%. Следующий участок на объездной - 7-километровая дорога до аэропорта и Южного моста. Общая стоимость работ - почти 600 млн грн. Главная цель объездной - разгрузить город Днепр от транзитного транспорта.

Напомним, в прошлом году на Днепропетровщине отремонтировали почти 70 км дорог государственного значения в криворожском, донецком, полтавском и запорожском направлениях. Всего за три последних года в регионе обновили около 500 коммунальных дорог. План на 2018-й - еще 130. На это из областного бюджета выделяют рекордную сумму - около 1 млрд грн.

"Одна из задач, поставленных Президентом Украины Петром Порошенко, - капитальный ремонт автодорог. Днепропетровщина удерживает лидерство по темпам строительства дорог в стране. Ремонтируем их комплексно - от укладки асфальта до разметки. Особое внимание уделяем малым городам и отдаленным селам: во многих из них улицы не ремонтировались десятилетиями", - отметил губернатор области Валентин Резниченко.





