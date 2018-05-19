Погода в Украине 20 мая: кому достанутся дожди, а кому – холода

Погода в Украине 20 мая будет дождливой и прохладной.

"Киевляне, сегодня и ближайшей ночью – дожди периодически! Завтра днем осадки прекратятся, но похолодает до +18 градусов", — пишет синоптик Наталка Диденко в Facebook.

По Украине также прогнозируются локальные дожди и грозы.

При этом на западе и севере Украины ожидается значительное похолодание — до +16-19 градусов. В центральной, восточной и южной части страны столбики термометров днем будут достигать от +20 до +26 градусов.

"Внимательно. На юге и востоке завтра местами вероятны сильные кратковременные ливни", – отметила синоптик.

Диденко также предупредила, что в ближайшие дни в Украине будет меняется уровень атмосферного давления.

В целом, с ней согласен и Украгидрометцентр:

В понедельник, 21 мая, осадки отступят и немного потеплеет:

Ранее британские и украинские синоптики рассказали, какой будет погода летом-2018. Британцы заверили, что нынешний год будет не самым теплым за 138-летнюю историю наблюдений.

Напомним, этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. Эксперт подчеркнул, что, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.

А народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на ближайшие три года. Украинцев ждут затяжные зимы и холодные весны, а урожайность будет низкой.