"Люди второго сорта": Россия закроет границу для жителей "ЛДНР" на время ЧМ-2018

Жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей запретят посещать территорию РФ на время чемпионата мира по футболу-2018, чтобы "не портить россиянам праздник", пишет спикер Госпогранслужбы Олег Слободян в Facebook.

"Россия относится к гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, как к людям второго сорта. В период проведения в РФ чемпионата по футболу жители ОРДЛО будут фактически отрезаны не только от цивилизованного мира, но и от "великой и духовной". Вероятно, это из-за страха, что товары "из военторга" могут вернуться к основному поставщику", – отметил он.

По данным его ведомства, в России с 1 июня по 17 июля 2018 года усиливаются режимные мероприятия и вводятся ограничения на перевозку грузов и въезд пассажирских автобусов на территорию городов Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Самара, Екатеринбург, Волгоград, Калининград и Саранск.

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"В указанный период российской стороной будет запрещен въезд грузового автотранспорта, маршрутных и рейсовых автобусов из самопровозглашенных "республик" на территорию Российской Федерации. С этой целью по всему участку временно неконтролируемой российско-украинской государственной границы подразделениями пограничной службы ФСБ России будет осуществляться усиленный контроль", – уточнил спикер погранслужбы.

Слободян отметил, что российские оккупанты не первый раз запрещают террористам ОРДЛО посещать территорию РФ: "Российские власти и правоохранительные органы достоверно знают, сколько наемников, оружия и взрывчатки они завезли на оккупированный Донбасс, и опасаются, что какой-то сторонник "русского мира" испортит им праздник в период проведения чемпионата".

Ранее сообщалось о том, что в России новый стадион, построенный к ЧМ-2018, начал трещать по швам.