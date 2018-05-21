Полицейским разрисуют лица краской в день финала Лиги чемпионов

Сотрудникам полиции, которые будут встречать футбольных болельщиков во время проведения финала Лиги чемпионов в Киеве, разукрасят лица краской.

О принятом решении рассказал Андрей Мирошниченко, советник зампредседателя КГГА, уточнив, что стражи порядка будут "разукрашены" в цвета флагов команд-финалистов - мадридского "Реала" (традиционный белый цвет) и английского "Ливерпуля" (красный цвет)

"Мы подготовили несколько сюрпризов для всех болельщиков. Например, полиция в "Борисполе" и пограничники будут встречать болельщиков с лицами, разрисованными в цвета флагов двух команд. Мы хотим показать, что у нас есть власть, сила, правоохранители, что они невероятно дружны и с радостью встречают всех наших гостей", - сказал Мирошниченко.

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