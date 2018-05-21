Продвижение вперед ВСУ и обоюдные потери: что известно о боях под Горловкой

21 мая 2018, 18:40

Стало известно новых потерях силовиков в боях на Донбассе 21 мая.

ВСУ продвинулись вперед на Донбассе

Под Горловкой Донецкой области в зоне проведения операции Объединенных сил продолжаются бои между подразделениями ВСУ и российскими оккупантами.

Бойцы "Донбасса" взяли в плен боевиков

Вечером 20 мая разведывательно-диверсионная группа батальона "Донбасс" после боя захватила в плен троих боевиков.

Захваченный в плен боевик

"Поздним вечером 20 мая разведывательно-диверсионная группа 46 отдельного штурмового батальона "Донбасс" из состава Объединенных сил с целью выявления огневых средств противника, которые ведут обстрелы мирных населенных пунктов, выполняла боевую задачу в тылу противника. В ходе рейда был обнаружен наблюдательный пост противника. Во время короткого боя, один боевик был уничтожен, трех захвачены в плен", — сообщил штаб Операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Танковое наступление ВСУ

Позднее близкие к сепаратистам интернет-ресурсы начали давать информацию о танковом наступлении ВСУ под Горловкой.

Отмечалось, что боевые действия развернулись в районе населенного пункта Чигари.

В Сети сообщили о наступлении ВСУ

"ВСУ пошли в наступление при поддержке танков под Горловкой в районе н.п. Чигари. Подразделения ДНР (в том числе спецназ) экстренно переброшены на тот участок фронта, чтобы не допустить прорыва линии обороны", – сообщил Telegram-канал Wargonzo.

Силовики продвинулись вперед и закрепились на новых рубежах

В свою очередь, волонтер Юрий Мысягин в своем Facebook сообщил о резком изменении ситуации на фронте.

"В зоне Операции Объединенных Сил, один из пехотных батальонов одной из бригад ВСУ, из-за систематических обстрелов со стороны сепаратистов, был просто вынужден улучшить и обезопасить свои передовые позиции. В результате переноса своих опорников, батальон продвинулся вперед более чем на 2 км и закрепился на новых рубежах и высотах, получив на том участке фронта тактическое преимущество", – написал он в своем Facebook.

Силовики закрепились на новых рубежах

По его словам, "теперь там все в корне поменялось и угроза жизни теперь для сепаратистов".

Обоюдные потери

Однако позднее стало известно о новых потерях силовиков в боях на Донбассе 21 мая.

Позиции украинских военных в районе населенного пункта Южное в Донецкой области атаковала диверсионно-разведывательная группа боевиков. В результате погибли двое украинских воинов, в том числе и командир противодиверсионной группы Андрей Маслов. Еще четверо бойцов были ранены, их доставили в госпиталь.

В 24 ОМБр уточнили, что была обнаружена диверсионная группа противника в количестве до 10 человек. Противодиверсионный резерв бригады выдвинулся на перехват ДРГ, остановив ее продвижение и отбросив врага от позиций защитников Украины. В свою очередь террористы также понесли значительные потери.

Новые разрушения на Донбассе

Отметим, что тревожные сообщения поступали также и из Луганской области. 21 мая ночью на оккупированной территории Луганщины взорвали автомобильный мост на дороге, соединявшей города Луганск и Хрустальный (ранее Красный Луч).

Эту информацию прокомментировали в штабе операции Объединенных сил. Его пресс-центр написал в Facebook, что разрушение моста является препятствием для поставок оружия и боеприпасов боевикам.

На Луганщине взорвали автомобильный мост

На опубликованных фото видно, что по мосту в этот момент как раз проезжало авто, однако о жертвах или пострадавших в результате инцидента неизвестно.

Напомним, ранее сообщалось, что под Горловкой Донецкой области российские оккупационные войска попытались штурмовать позиции украинских военнослужащих.

Несмотря на их попытки, 17 мая украинские военные улучшили тактическое положение обороны на Горловском направлении.

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