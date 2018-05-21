Отравление детей в Николаеве: накануне ЧП в школе заметили неизвестных

В Николаеве на территории школы №6 перед инцидентом с распылением неизвестного вещества были замечены двое неизвестных молодых людей, которые не являются учениками данного учебного заведения.

"Полиция сейчас еще продолжает опрашивать. Но предварительно — это ученики 9-го класса (распылили вещество из баллончика — Ред.) и еще два посторонних парня были. Они не в школе были, а на территории площадки. Они, якобы, видели кого-то... В общем, сейчас полиция разбирается", - цитирует издание "Новости-N" директора школы Инну Витальевну Бродянскую.

Отмечается, что в данный момент в школе сделана генеральная уборка и проветрены все помещения. Завтра школьники возвращаются на занятия.

Напомним, в полиции Николаевской области заявили, что замеры проб воздуха показали отсутствие вредных веществ в помещениях школы.

Как ранее сообщалось, в Николаеве в результате распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом эвакуировали 400 учеников, при этом 32 ребенка направили в больницу для уточнения состояния.