Назван вариант освобождения Сенцова из российской колонии

Министерство иностранных дел Украины рассматривает все возможные варианты для освобождения незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, возможен его обмен на арестованного главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

РФ блокирует все обращения украинского государства о доступе к режиссеру, "только за последний год было более 20 таких обращений", рассказала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца на брифинге, сообщает "Новое Время".

"… Могу сказать одно, что переговорный процесс не останавливается… все те граждане Российской Федерации, которые задержаны или осуждены в Украине, являются преступниками, а что касается наших граждан — это политзаключенные, которые незаконно задержаны или незаконно осуждены в РФ", — отметила спикер.

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского гражданского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Об освобождении Сенцова просили многие деятели российской культуры — режиссеры Александр Сокуров, Андрей Звягинцев, Алексей Герман-младший, Владимир Котт и Павел Бардин. Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.

В конце февраля 2018-го Дмитрий Динзе сообщал, что его подзащитный находится в колонии российского города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ). Позже незаконно осужденный написал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая объявил бессрочную голодовку.