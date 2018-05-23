На Донбассе не прекращался огонь. Названы потери среди украинских воинов и боевиков за сутки

Во вторник, 22 мая, на Донбассе в районе операции Объединенных сил боевики 49 раз нарушили режим прекращения огня, в частности, открывали огонь из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения, украинские войска вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.

Во время боевых действий за сутки погиб один защитник Украины, а трое — были ранены, по данным разведки, уничтожены четыре террориста и столько же получили ранения, говорится на странице пресс-центра ООС в Facebook.

"… российско-оккупационные войска, пренебрегая Минскими соглашениями и нормами международного гуманитарного права, 49 раз нарушали режим прекращения огня, из них 13 раз применял 152-мм и 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы", — отмечается в сообщении.

На Луганском направлении враг вел огонь из крупнокалиберного пулемета по Станице Луганской, не прекращал попыток ослабить оборонительные рубежи наших защитников в районе Троицкого.

На Горловском направлении подразделения Объединенных сил продолжали вести активную оборону в районах населенных пунктов Травневое, Зайцево, Пивденное. На Донецком направлении — возле Авдеевки, Опытного и Красногоровки.

На Мариупольском направлении ситуация обострилась у Талаковки, Водяного и Широкино. "С 19-ти до 21 часа враг прибег к обстрелу мирного украинского поселка Талаковка в пригороде Мариуполя. Оккупанты выпустили по населенному пункту более 90 снарядов 152 калибра… Повреждены поселковые промышленные помещения", — добавили в пресс-центре.

Ранее волонтер Юрий Мысягин сообщил, что 21 мая у поселка Троицкое бойцы 54-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины ответным огнем уничтожили передовую позицию боевиков.