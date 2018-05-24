Под Горловкой погиб командир отделения взвода снайперов бригады ВСУ, фото

Возле поселка Зайцево (находится под захваченной Горловкой) Донецкой области погиб 22 летний младший сержант Богдан Коломиец, он был командиром 2-го отделения взвода снайперов 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины.

У воина остались родители, сестра и дедушка с бабушкой, говорится на странице фонда "Вернись живым" в Facebook.

"Парень родился и вырос в селе Лука-Мелешковская Винницкой области, учился в технологическом университете в Виннице", — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что под Горловкой продолжались бои между подразделениями украинской армии и пророссийскими террористами. Узнать больше о боестолкновениях можно здесь.