Погода в Украине 25 мая: синоптик предупредила об "особой фишке этой пятницы"

Погода 25 мая в Украине будет переменчивой, но теплой.

"Атмосферный фронт, такой млявенький, сейчас столбом вытянулся над западной частью Украины. В течение дня подтянется ближе к Киеву. Пока осадки вдоль фронта незначительные, возможно, дневная активизация немного увеличит количество и интенсивность влажности, которой просят люди и цветы", – сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

25 мая дожди с грозами ожидаются на западе и востоке страны, а также в Житомирской, Винницкой и Запорожской областях. Остальные регионы – без существенных осадков. "Такая себе полоса вытянется от Киевской области до Херсонской, Крыма, вдоль которой осадки маловероятны", – уточнила синоптик.

Температура воздуха днем останется на уровне +25-29 градусов.

"Особая фишка завтрашней пятницы – порывистый сильный ветер. Кто занимается строительными работами – примите к сведению. Ну, и сквозняков в доме не делайте: позалетают документы под стол, потом можно будет долго искать, вплоть до уборки)", – с иронией предупредила Диденко.

Погода в Киеве 25 мая ожидается без осадков, +27 градусов.

В субботу в столице прогнозируется снижение температуры до +22, вечером до +15 градусов. Осадков также не предвидится.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

25 мая в Украине ожидается переменная облачность и дожди.

В восточных областях и Приазовье пройдут кратковременные дожди, грозы, на остальной территории страны местами небольшие дожди.

Температура ночью +13-15 градусов; на юге и востоке страны – до +18 градусов, днем +25-27; в западных и северных областях 25 мая – +20-25 градусов.

26-27 мая на западе и юге страны местами кратковременный дождь, гроза. На остальной территории преимущественно без осадков.

Температура ночью +7-13 градусов, днем +17-23 градуса, на Закарпатье и юге страны – +20-26 градусов.

Напомним, народный синоптик спрогнозировал погоду на конец весны. В Украине с 29 мая будет около +30 градусов, утверждает эксперт.

Ранее британские и украинские синоптики рассказали, какой будет погода летом-2018. Британцы заверили, что нынешний год будет не самым теплым за 138-летнюю историю наблюдений.

Как сообщалось, этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. Эксперт подчеркнул, что, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.

А народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на ближайшие три года. Украинцев ждут затяжные зимы и холодные весны, а урожайность будет низкой.