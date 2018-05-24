В бою под Донецком в день рождения погиб украинский футболист

Бывший футболист донецкого "Металлурга" Андрей Маслов погиб 21 мая во время боевых действий у поселка Южное в Донецкой области. В этот день ему исполнился 31 год.

Как сообщает "Sportarena", футболист оставил клуб и ушел в зону АТО в 2014 году.

Ранее он играл за "Металлург-2", "Харьков-2", "Горняк Спорт" и "Олком".

Последний отчет о футбольном матче среди бригад ООС боец с позывным Футболист сделал 19 мая на своей странице в Facebook.

"Короткий отчет с турнира по мини-футболу: участники 24-й, 26-й, 53-й, 54-й, 80-й, 14-й бригад и ОК "Пивнич"… Борьба, эмоции, сильные команды, отличный уровень турнира! Друзья, как думаете, кто победил???", - написал последний в своей жизни пост Маслов.

Напомним, в этот же день в Марьинке Донецкой области снайпер боевиков расстрелял мирного жителя — 36 летнего мужчину. Произошедшее правоохранители квалифицировали как теракт.