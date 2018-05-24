Названа причина демарша морпехов со сменой беретов перед Порошенко

Журналист Ольга Решетилова считает, что дискуссию вокруг демарша морских пехотинцев во время торжественной церемонии с участием президента Порошенко в Николаеве не следует рассматривать через призму цвета беретов.

"Прекратите делать вид, что вы не понимаете, о чем были вчерашние черные береты. Не сводите дискуссию к цветам, знакам, истории", - написала автор в Facebook.

Журналист считает, что ситуацию с беретами перекрутили и участники демарша хотели продемонстрировать совершенно иную идею.

"Демарш морпехов не о том, чтобы сохранить старую символику. Он о том, что морпехи не хотят одевать новые символы на старую, совковую армию. Они хотят перемен по существу, а не по форме", - добавила Решетилова.

Напомним, командование батальона заявило, что отказ сменить береты во время торжественной церемонии с участием президента Петра Порошенко в Николаеве является личной позицией отдельных военнослужащих одного из батальонов морской пехоты.