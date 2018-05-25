Названы самые "горячие точки" Донбасса и потери боевиков за сутки

В четверг, 24 мая, на Донбассе в районе операции Объединенных сил боевики 36 раз нарушали режим прекращения огня, в частности, открывали огонь из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения.

Подразделения ООС вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику по всей линии соприкосновения, по данным разведки, за сутки уничтожены четыре террориста, а пять — ранены, говорится на странице пресс-центра операции в Facebook.

По его данным, самые активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Луганское, Зайцево, Новолуганское, Новоселовка, Новотроицкое, Богдановка, Гранитное и Чермалык.

На востоке нашей страны враг 12 раз открывал огонь из артиллерии и минометов. В частности, из 152-мм пушек и 120-мм минометов обстрелял Торецк Донецкой области. По городу было выпущено 35 снарядов и мин.

Ранее волонтер Юрий Мысягин сообщил, что 21 мая у поселка Троицкое Луганской области бойцы 54-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины ответным огнем уничтожили передовую позицию боевиков.