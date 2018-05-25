В центре Киева разрисовали знаменитые "Иконы Революции": видео

В центре Киева неизвестные написали слово FAKE (англ. — подделка) на знаменитых граффити "Иконы Революции", созданных во время Революции Достоинства.

"Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия для задержания злоумышленника, а также устанавливают наличие записей камер видеонаблюдения, которые могли бы зафиксировать правонарушение", — сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Сведения зарегистрированы в Журнале единого учета Печерского управления полиции, решается вопрос о квалификации правонарушения.

Fвтор граффити, художник по прозвищу Sociopath сообщил, что неизвестные прислали ему видео, на котором видно, как парень в черной одежде наносит красной краской слово FAKE на каждый из рисунков.

"Кто-то решил таким образом напомнить министру Нищуку о том, что за свои слова нужно отвечать. Я господин министр, тоже напомню Вам нашу вторую встречу, когда Вы сказали, что репутация для Вас важна. Но сейчас она выглядит как стена на Груши — фейковой, как и вся политика Вашей власти", — написал художник.

Напомним, в сентябре 2017 года в Киеве с фасада магазина мебели были стерты "Иконы Революции". Неизвестные отреагировали на инцидент, расписав его витрины, также они разбили стекло у входной двер и подожгли несколько шин.

Позднее активисты восстановили граффити с изображениями выдающихся украинцев — "Иконы Революции".