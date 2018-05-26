День Киева-2018: куда пойти отдохнуть и развлечься

К празднику приурочен ряд фестивалей, выставок и даже дегустация чачи.
День Киева традиционно отмечается в последнее воскресенье мая. И в КГГА уже огласили программу праздничных мероприятий.
День Киева-2018: дата
В 2018 году День Киева выпал на 27 мая. В этот же день в этом году православные отмечают Троицу.
День Киева-2018: мероприятия
Ярмарка народных мастеров
Когда: 26-27 мая.
Где: Национальный центр народной культуры "Музей Ивана Гончара" на улице Лаврской, 19.
Здесь можно будет купить изделия гончарства, тканые ковры и дорожки, изделия из льняной и конопляной ткани, дерева, кожи, соломы, лозы, национальную одежду, украшения, музыкальные инструменты, детские игрушки и прочее.
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Фестиваль украинского крафтового пива Craft Beer Fest
Когда: до 27 мая.
Место: на территории ВДНХ.
Здесь соберутся около 30 пивоваренных компаний, которые представят более сотни видов пива.
Фестиваль мороженого
Когда: 26-27 мая.
Где: в Украинском доме (Крещатик, 2)
Здесь также запланированы концерт, лотереи, конкурсы, викторины, будут работать фотозоны.
Праздничный концерт
Когда: 27 мая с 13:00 и до 21:00.
Где: в центре Киева.
Ожидаются выступления трех оркестров, шоу маршевых барабанов и шоу на цимбалах, VJ-шоу и DJ-сеты, танцевальные и вокальные перформансы и флешмобы.
Выставка тюльпанов "Вокруг света"
Когда: 27 мая.
Где: на Певческом поле.
Это последняя возможность в этом году посмотреть на уникальные инсталляции из цветов, посетить цветочную ярмарку и принять участие в интересных мастер-классах.
Folk Ukraine
Когда: 25-28 мая.
Где:на Софийской площади.
Здесь будут танцевать латино, танго, вальс и украинский танец. После 20:00 в субботу, 26 мая, выступят Тayanna и Мария Яремчук, а в воскресенье ждут MamaRika и Pianoboy. Сладкая фишка мероприятия – торт высотой в 9 метров.
Городской фестиваль хорового искусства "Песня над Днепром"
Когда: 27 мая.
Где: Певческое поле Печерского ландшафтного парка.
В мероприятии примут участие около 30 лучших хоровых любительских коллективов со всей Украины, а завершит программу выступление Национального академического украинского народного хора им. Г. Веревки.
Праздник воздушных змеев
Когда: 27 мая.
Где:музей народной архитектуры и быта Пирогово, регистрация начинается в 10:00, и на площади Конституции возле Верховной Рады с 9:00 до 18:00.
Желающие смогут запустить летающего змея и научить детей управлять этим летательным аппаратом.
Дегустация чачи на Певческом поле
Когда: 27-28 мая. Начало – в 11:00.
Где:на Певческом поле.
Организаторы обещают, что каждый желающий сможет поднять бокал вина и стать частью истории, которая официально войдет в Книгу рекордов Украины. Празднование пройдет 27 мая на Певческом поле.
"Пробег под каштанами"
Когда: 3 июня.
Где: стартует от Михайловской площади.
Бежать участники будут по маршруту: Владимирский проезд – Софийская площадь – ул. Владимирская – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Крещатик – Майдан Незалежности – разворот по ул. Крещатик и в обратном направлении, финиш – на Михайловской площади.