День Киева-2018: куда пойти отдохнуть и развлечься

День Киева традиционно отмечается в последнее воскресенье мая. И в КГГА уже огласили программу праздничных мероприятий.

День Киева-2018: дата

В 2018 году День Киева выпал на 27 мая. В этот же день в этом году православные отмечают Троицу.

День Киева-2018: мероприятия

Ярмарка народных мастеров

Когда: 26-27 мая.

Где: Национальный центр народной культуры "Музей Ивана Гончара" на улице Лаврской, 19.

Здесь можно будет купить изделия гончарства, тканые ковры и дорожки, изделия из льняной и конопляной ткани, дерева, кожи, соломы, лозы, национальную одежду, украшения, музыкальные инструменты, детские игрушки и прочее.

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Фестиваль украинского крафтового пива Craft Beer Fest

Когда: до 27 мая.

Место: на территории ВДНХ.

Здесь соберутся около 30 пивоваренных компаний, которые представят более сотни видов пива.

Фестиваль мороженого

Когда: 26-27 мая.

Где: в Украинском доме (Крещатик, 2)

Здесь также запланированы концерт, лотереи, конкурсы, викторины, будут работать фотозоны.

Праздничный концерт

Когда: 27 мая с 13:00 и до 21:00.

Где: в центре Киева.

Ожидаются выступления трех оркестров, шоу маршевых барабанов и шоу на цимбалах, VJ-шоу и DJ-сеты, танцевальные и вокальные перформансы и флешмобы.

Выставка тюльпанов "Вокруг света"

Когда: 27 мая.

Где: на Певческом поле.

Это последняя возможность в этом году посмотреть на уникальные инсталляции из цветов, посетить цветочную ярмарку и принять участие в интересных мастер-классах.

Folk Ukraine

Когда: 25-28 мая.

Где:на Софийской площади.

Здесь будут танцевать латино, танго, вальс и украинский танец. После 20:00 в субботу, 26 мая, выступят Тayanna и Мария Яремчук, а в воскресенье ждут MamaRika и Pianoboy. Сладкая фишка мероприятия – торт высотой в 9 метров.

Городской фестиваль хорового искусства "Песня над Днепром"

Когда: 27 мая.

Где: Певческое поле Печерского ландшафтного парка.

В мероприятии примут участие около 30 лучших хоровых любительских коллективов со всей Украины, а завершит программу выступление Национального академического украинского народного хора им. Г. Веревки.

Праздник воздушных змеев

Когда: 27 мая.

Где:музей народной архитектуры и быта Пирогово, регистрация начинается в 10:00, и на площади Конституции возле Верховной Рады с 9:00 до 18:00.

Желающие смогут запустить летающего змея и научить детей управлять этим летательным аппаратом.

Дегустация чачи на Певческом поле

Когда: 27-28 мая. Начало – в 11:00.

Где:на Певческом поле.

Организаторы обещают, что каждый желающий сможет поднять бокал вина и стать частью истории, которая официально войдет в Книгу рекордов Украины. Празднование пройдет 27 мая на Певческом поле.

"Пробег под каштанами"

Когда: 3 июня.

Где: стартует от Михайловской площади.

Бежать участники будут по маршруту: Владимирский проезд – Софийская площадь – ул. Владимирская – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Крещатик – Майдан Незалежности – разворот по ул. Крещатик и в обратном направлении, финиш – на Михайловской площади.