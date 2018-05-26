Паника в "ДНР": стали известны подробности освобождения еще одного села на Донбассе

Информационные ресурсы боевиков сообщили о переходе под контроль ВСУ еще одного населенного пункта в Донецкой области.

По данным блогера Colonelcassad (Борис Рожин), украинская армия освободила населенный пункт Петровское, под Докучаевском.

При этом боевики заметили новый укрепленный район, новые траншеи и военную технику ВСУ в Петровском, где ранее находились позиции террористов. Также информируется о "зачистке" села военными, — вывозе лиц мужского пола в возрасте 16-55 лет, — и якобы оборудовании домов под казармы.

"Ближе к вечеру появилось паническое заявление одного из главарей группировки "ДНР" Дениса Пушилина, что ВСУ фактически заняли Петровское и тем самым "нарушили Минские соглашения" и "режим прекращения огня в примерной зоне перемирия", — подчеркнул блогер.

Напомним, ранее украинские военные улучшили тактическое положение обороны на Горловском направлении и взяли под контроль еще один населенный пункт.