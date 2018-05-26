Финал Лиги чемпионов: за порядком в Киеве будут следить 10 тысяч правоохранителей

26 мая, в день финала Лиги чемпионов УЕФА, правопорядок в Киеве поручено охранять 10 тысячам работников всех ведомств МВД.

"Сегодня в столице состоится финальный футбольный поединок Лиги чемпионов УЕФА. Поэтому правоохранители будут делать все, чтобы не допустить конфликтов и провокаций. Во второй половине дня и до завершения матча за порядком следят 10 тысяч работников всех ведомств системы МВД", – говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции.

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Утром полицейские уже предупредили две конфликтные ситуации. Так, в 6:30 на перекрестке улиц Шота Руставели и Бассейной громко ссорилась группа студентов. В конфликт пришлось вмешаться полиции.

"В 7:55 ссора возникла между четырьмя лицами в состоянии алкогольного опьянения, которые вышли из ночного клуба на Крещатике. Полицейские и нацгвардийцы провели с компаниями профилактические беседы", – уточнили в полиции.

Как сообщалось, накануне в Киеве неизвестные в масках жестоко избили и порезали фанов "Ливерпуля".

Ранее капитан "Реала" сделал откровенное признание накануне финала ЛЧ. Оба финалиста Лиги чемпионов настроены на атаку, заявил Серхио Рамос.

Также "Главред" сообщал, как фанаты заряжаются накануне финала ЛЧ в центре Киева. Наиболее заметны фанаты "Ливерпуля", много из которых не расстаются с пивными бокалами.

Напомним, букмекеры дали прогноз на матч "Реал" – "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов. Названы и футболисты, которые наиболее вероятно отличатся голами на этом матче.