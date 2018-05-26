В мэрии Киева пригрозили штрафом за размещение баннера в поддержку Сенцова

Сотрудники управления рекламы Киевской городской государственной администрации потребовали снять баннер в поддержку узника Кремля, украинского режиссера Олега Сенцова, который активисты разместили на здании Дома кино в Киеве.

"Управление рекламы КГГА требовало снять только повешенный баннер в поддержку Сенцова! Причина - не согласованная с КГГА "политическая реклама", - написала в Facebook журналист Мария Старожицкая.

Чиновники пригрозили за несоблюдение норм размещения наружной рекламы штрафом. По словам автора поста, баннер активисты вынуждены были убрать. Однако впоследствии его вернули на прежнее место, несмотря на протест КГГА.

Как ранее сообщалось, защитник узника Кремля Олега Сенцова Дмитрий Динзе уверен, что в вопросе голодовки его подзащитный пойдет до конца. Правозащитник выразил предположение, что смерть Сенцова вызовет большой резонанс.

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского гражданского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.