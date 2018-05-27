"Дождей существенных не видно". Синоптик спрогнозировала, когда в Украине будет почти +30

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Украине с понедельника, 28 мая, температура воздуха начнет подниматься и в ближайшие дни может достигнуть 29 градусов со знаком плюс.

В нашей стране "дождей существенных не видно, на западе разве пройдут периодически и местами", говорится на странице эксперта в Facebook.

"31 мая вероятность дождей с грозами увеличится на западе, севере и в центральных областях Украины", — предупредила Диденко.

Ранее директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашего государства ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.