Морпехи ВСУ рассказали о бое на Донбассе: враг понес потери, исчез воин

В воскресенье, 27 мая, в районе операции Объединенных сил на Мариупольском направлении был короткий бой, уничтожены два террориста, а один — ранен, исчез украинский военнослужащий.

Обстоятельства исчезновения бойца ООС выясняются, принимаются меры по его розыску, говорится на странице 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных Сил Украины в Facebook.

"… во время короткого боевого столкновения на Мариупольском направлении враг понес потери — двое уничтожены и один ранен", — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что под захваченной Горловкой Донецкой области попала в засаду бронегруппа украинских войск, была уничтожена диверсионно-разведывательная группа боевиков, но один военнослужащий ВСУ погиб в бою.