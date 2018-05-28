Подробности боя на Донбассе: уточнены потери противника

В воскресенье, 27 мая, в районе операции Объединенных сил на Мариупольском направлении короткий бой был под Павлополем (находится недалеко от Мариуполя) Донецкой области около 19:00.

По уточненным данным, три боевика уничтожены и три — ранены, говорится на странице пресс-центра ООС в Facebook.

"В то же время судьба одного военнослужащего Объединенных сил пока неизвестна. Обстоятельства исчезновения военнослужащего выясняются, принимаются меры по его розыску", — отмечается в сообщении.

По данным пресс-центра, за прошедшие сутки на Донбассе террористы 22 раза нарушили режим прекращения огня, в частности, четыре раза открывали огонь из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения.

"Наши войска давали адекватный ответ противнику… Во время боевых действий за прошедшие сутки два наших воина получили ранения…", — говорится в материале.

Ранее в 36-й отдельной бригаде морской пехоты Вооруженных Сил Украины сообщили, что 27 мая в районе ООС на Мариупольском направлении был короткий бой, уничтожены два террориста, а один — ранен, исчез украинский военнослужащий.