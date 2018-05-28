Под Мариуполем подразделение ООС вело бой с диверсантами: названо количество врагов

Недалеко от Павлополя (находится под Мариуполем) Донецкой области в воскресенье вечером, 27 мая, произошел бой между членами одного из подразделений Объединенных сил и диверсантами противника.

На наблюдательный пункт защитников Украины вышла диверсионно-разведывательная группа врага численностью до 12 человек, рассказал на брифинге представитель пресс-центра ООС подполковник Виктор Шубец, пишет Укринформ.

"… Во время боевого столкновения с преобладающими силами противника трое оккупантов уничтожены и один ранен, захвачена одна единица стрелкового оружия", — отметил он.

Ранее сообщалось, что 27 мая в районе ООС на Мариупольском направлении был короткий бой под Павлополем около 19:00. Террористы понесли потери, пропал украинский военный. Позже стало известно, что боец сам вернулся в расположение.