"Разрушительница мифов" Супрун объяснила, как правильно пользоваться кондиционером

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая ранее предупреждала об опасности гаджетов – на этот раз заверила в безопасности кондиционера.

Симптомы – раздражение слизистой оболочки, кашель, головная боль, трудности с дыханием и усталость – могут быть связаны с так называемым синдромом закрытых помещений.

На своей странице в Facebook Супрун утверждает, что заболеть от кондиционера нельзя, он абсолютно безопасен для человека. Нужно только правильно им пользоваться.

В первую очередь необходимо периодически проводить чистку фильтров и кондиционера в целом. Иначе грязные фильтры могут способствовать развитию респираторных инфекций.

Не рекомендуется выставлять очень низкую температуру, если на улице жарко. Переохлаждение грозит активизировать возбудителей болезней. Также не стоит сидеть под сильной струей воздуха – это может спровоцировать воспаление мышц и нервов.

Регулярно проводите влажную уборку и время от времени выключайте кондиционер для того, чтобы не пересушить воздух. И почаще проветривайте комнату, когда устройство выключено.

Напомним, ранее Супрун заявляла, что людям, у которых после кофе ощутимо ускоряется сердцебиение, потеют ладони, возникает боль в желудке или печени, ухудшается сон и возникает чувство тревоги, стоит отказаться от напитка, или пить не более 1-2 чашек в день.

Кроме того, и.о. главы Минздрава развенчала миф о гормональной контрацепции, а также рассказала, чем опасны для здоровья смартфоны и планшеты.