Каждый четвертый солат ВСУ стал фигурантом уголовного дела

В Украине с апреля 2014 года было возбуждено более 27 тысяч уголовных дел о преступлениях и нарушениях, которые совершили 43 тысячи военнослужащих, что составляет четверть армии.

Такие данные озвучил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, отметив, что зафиксирован резкий всплеск преступности среди военнослужащих.

"Общее количество уголовных производств, которые расследовались следователями военных прокуратур в течение 2015-2017 годов, превышало более 20 тыс. дел ежегодно, то есть более 20 тыс. преступлений, совершенных военными, и колебалось в среднем с 24 тыс. до 20 тыс. 300 дел в разные периоды", - сообщил главный военный прокурор на брифинге в Харькове.

Читайте также Часть морпехов, отказавшихся сменить береты перед Порошенко, уволены в запас

По его данным, по состоянию на текущий момент военными следователями за 5 неполных месяцев расследуется почти 5 тыс. 200 военных преступлений, совершенных в этот период.

"Только за 5 месяцев этого года совершено 5179 преступлений, которые зарегистрированы в производство. За 4 месяца предыдущего года таких преступлений было почти 7,5 тыс", - отметил Матиос.

Матиос также перечислил самые распространенные преступления и правонарушения: самовольные оставления воинской службы, дезертирство, завладение военным имуществом, неподчинение управлению и офицерам, халатное отношение к военной службе, утрата военного имущества, нарушение уставных отношений и другие.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что Вооруженные силы Украины вошли в Топ-10 сильнейших армий Европы.