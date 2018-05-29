В Украине начали блокировать доступ к сайтам центральных российских каналов

В Украине началась блокировка доступа к российским СМИ.

Как сообщает РИА "Новости", провайдеры начали ограничивать доступ к сайтам НТВ, РЕН ТВ и ВГТРК. Когда пользователи пытаются зайти на указанные ресурсы, на экране появляется сообщение: "Во исполнение указа президента Украины от 15 мая 2017 года доступ к ресурсу ограничен".

Кроме того, ограничения коснулись ресурсов телеканалов "Россия 1", "Россия Культура", "Россия 24, "РТР-Планета", "Цифровое ТВ".

24 мая Украина указом президента Украины №126/2018 ввела санкции против ряда росийских средств массовой информации. Помимо прочего, Порошенко включил в обновленный санкционный список сайты МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина.

Этьо произошло после того, как 15 мая СБУ провела следственные действия в офисе РИА "Новости Украина" в Киеве, после чего был задержан директор РИА "Новости Украина" Кирилл Вышинский.



Сакнции будут действовать в течение трех лет.