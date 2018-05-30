"Оскар" за лучшую режиссуру получает Василий Грицак": соцсети о "воскрешении" Аркадия Бабченко

Убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве оказалось инсценировкой и спецоперацией СБУ.

Ссам Бабченко появился перед журналистами на пресс-брифинге СБУ, где ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что заказчиком убийства журналиста выступали российские спецслужбы.

Соцсети не замедлил отреагировать на явление журналиста народу.

Одесский писатель Всеволод Непогодин был краток:

"Оскар" за лучшую режиссуру получает Василий Грицак, придумавший ленту "Три биллборда с Бабченко на Владимирской, 33" ;)"

Журналистка Светлана Крюкова встретила известие о "воскрешении" Бабченко с юмором:

"А вы хотите эмигрировать. Где вы ещё такую интересную страну найдёте?"

Дмитрий Заборин, историк и директор Центра прикладной политологии резко прокомментировал спектакль со смертью журналиста:

"Теперь-то, когда все уже узнали, каким говном был Аркадий, есть ли ему смысл воскресать из мертвых? Почитает фейсбук - сам застрелится. В спину"

Журналист Иван Яковина вспомнил известную притчу о мальчике, который кричал "Волки".

Вадим Фульмахт считает, что подобными инсценировками СБУ дискредитирует себя:

"Это пздц. Им мало того, что их уже неоднократно на художественных фильмах ловили (как с освобождением Богданова), они решили себя окончательно закопать, чтобы им не верили вообще в принципе. Скажете, не ради пиара все было? Тогда зачем Луценко сладострастно зачитывал фейсбучные цитаты своих врагов? И кто теперь поверит в то, что это все, включая такой интервал между сообщением об убийстве и брифингом, было необходимо? Клоуны. И ведь они даже не понимают, что делают, а потом будут удивляться, почему их никто всерьез не воспринимает"

"Сдаюсь, был неправ. Крутые профи, настоящие волшебники. Теперь верю, что смогут поднять рейтинг с 3% до трех с половиной", - иронизирует блогер Макс Бужанский.

Федор Романченко считает, что подробности от Антона Геращенко сразу после новости об убийстве Бабченко едва не сорвали операцию:

"Аркаша, который кричал "волки". Ну, зато теперь понятно то, что сразу бросилось в глаза: с чего вдруг пузан был такой осведомлённый спустя пару минут после "убийства", почему не по-энкавэдэшному в голову, при чём тут хлеб в 11 часов вечера. Антоха, ты как всегда всю спецоперацию СБУ обговнял своим публицистическим фальстартом. Смотрите, пацаны, доиграетесь с кармой. Оно ж сколько верёвочке не виться..."

Журналист Игорь Гужва отметил, что подобные преступления раскрывать легко:

"Убийство Бабченко" оказалось банальной "подставой". Как "похищение Гончаренко" в Одессе. Или как "заговор Савченко". Такие преступления действительно раскрывать легко. Сам спланировал - сам и раскрыл. Интересно только - кто в этом случае оказался в роли "Савченко". Грицак говорит, что это некий "гражданин Г", который был задержан в Киеве в среду"

Напомним, что вечером 29 мая полиция объявила, что российский журналист Аркадий Бабченко убит тремя выстрелами в спину.

Позже, когда стало известно об инсценировке, журналист Александр Дубинский прокомментировал спецоперацию СБУ, назвав ее сотрудников "тупыми, циничными уродами".