В "Укрзализныце" назначили на лето пять дополнительных поездов в Одессу

На время летнего курортного сезона "Укрзализныця" запускает пять дополнительный поездов к морю, в Одессу.

Как сообщает пресс-служба предприятия, назначены поезда № 223/224 Киев - Одесса, № 248/247 Одесса - Киев, Житомир, № 251/252 Днепр - Одесса, № 258/257 Одесса - Львов и № 271/272 Харьков - Одесса.

В пресс-службе прибавили, что у еще двух круглогодичных поездов увеличилась периодичность курсирования: поезда № 92/91 Константиновка - Одесса, № 136/135 Черновцы - Белгород-Днестровский и № 317/318 Запорожье - Одесса теперь будут ходить не через день, а ежедневно.

Также сейчас в УЗ работают над расписанием для назначения дополнительного поезда Сумы - Одесса, который будет проезжать через Конотоп, Дарницу, Мироновку, Знаменку и Помичную, не заезжая на станцию Киев-Пассажирский.

"Кроме того, для улучшения обслуживания пассажиров проведена замена подвижного состава поезда № 642/641 Кишинев - Одесса на модернизированный дизель-поезд формирования железных дорог Молдовы и осуществлено ускорение его на 27 минут в направлении Кишинев - Одесса и на 47 минут в обратном направлении", - сказано в сообщении.

Напомним, гендиректор "Укрзализныци" Евгений Кравцов анонсировал подорожание билетов для пассажиров на 10-12% с апреля – но сроки сдвинули на май. И вот с сегодняшнего дня, 30 мая, железнодорожные билеты подорожали на 12%.