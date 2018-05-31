"У меня дед родом из-под Геническа". Бабченко намерен получить гражданство Украины

Российский журналист Аркадий Бабченко заявил о намерении принять предложение представителя Администрации президента о помощи в получении украинского гражданства.

"В Киеве у меня дед родом из-под Геническа. Я, в принципе, имею право на получение гражданства, но надо искать, надо доказывать. Вид на жительство мне дали с формулировкой "за заслуги перед Украиной", с тех пор я живу в Киеве", — пояснил Бабченко.

При этом он признал, что с ним уже проводили беседы о получении гражданства.

"Я не стал отказываться, скажу честно", — сказал он на пресс-конференции в четверг в Киеве, отвечая на вопрос, о чем шла речь во время его встречи с представителем администрации президента Украины, сообщает "Интерфакс-Украина".

Комментируя встречу с президентом Украины Петром Порошенко, А.Бабченко сказал: "После этой спецоперации, когда президент этой страны приглашает, предлагает приехать, … отказываться будет невежливо. Эта страна дала мне где жить, эта страна дала мне убежище, эта страна провела спецоперацию по спасению моей жизни. Я благодарен за это. Президент этой страны является олицетворением этой страны".

Отвечая на вопрос, не считает ли он, что политики, в том числе П.Порошенко, используют эту ситуацию для того, чтобы набрать баллы в будущей президентской кампании, А.Бабченко сказал: "Политики используют любую ситуацию… Естественно, все будут пиариться на любом громком случае".

Напомним, вечером 29 мая появилась информация, что в Киеве на ул. Никольско-Слободской убили Аркадия Бабченко. Позже выяснилось, что преступление было инсценировано.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что заказчиком убийства журналиста выступали российские спецслужбы. За совершение убийства бывшему участнику антитеррористической операции на Донбассе пообещали награду в размере 40 тысяч долларов, организатор преступления задержан в столице.