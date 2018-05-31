Пленники ядовитых стен. Опубликованы фото дома-убийцы в Киеве

В Киеве в доме на улице Милютенко, 23-А в Деснянском районе стены поразили 39 видов патогенных грибков – "убийц иммунитета", 7 из которых вызывают онкозаболевания, гепатит и туберкулез. Уровень концентрации токсинов в воздухе дома превышает норму в 13 раз.

В 2010-м Институт микробиологии и вирусологии им. Заболотного признал дом непригодным, увы – даже смертельно опасным для проживания. За 8 лет 68 человек умерло от спровоцированных грибком болезней. Но другие жители до сих пор живут в зловещей пятиэтажке.

В общежитии блочная система. По 6-8 семей живут в блоке с одной кухней, пишет 24tv.ua.

По оценкам санитарно-эпидемиологической станции, санитарно-техническое состояние дома является неудовлетворительным.

Только за полгода в этом доме умерло 14 человек от онкозаболеваний, туберкулеза и гепатита.

"Недавно умерла онкобольная женщина, у которой при вскрытии нашли воспаление легких осложненной формы. 25-летняя девушка тоже умерла от воспаления легких. У полуторагодовалого ребенка недавно обнаружили рак головного мозга, его пытаются спасти. Мы боимся, спасаемся, в блоке меняли стены, но там опять те же грибки..."- говорит Ирина Гладка с 6-месячной дочерью на руках.

В пятиэтажке сейчас живет три поколения. Из 320-ти жителей — 60 детей. Они катаются на роликах, а в их дыхательных путях развиваются болезни. Весной ситуация обостряется, потому что грибок начинает цвести.

В 2005 году дом признали аварийным. Он просто рассыпается.

Киевсовет принял решение о строительстве нового жилья для жителей дома-убийцы, однако из-за земельных конфликтов ситуация с домом остается нерешенной.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве снесли фастфуд вместе с посетителями.