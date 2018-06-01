Синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на первые выходные лета

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в субботу и воскресенье — 2-3 июня — днем температура воздуха прогреется до 26 градусов со знаком плюс.

В столице днем 3 числа ожидается слабый дождь с грозой, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, в субботу днем температура воздуха составит +24… +26 градусов, а ночью — +9… +11, осадки не ожидаются.

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашего государства ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.