Погода в Украине 2-11 июня: температура воздуха побьет рекорды, но затем похолодает

1 июня 2018, 17:17

Термометры в среднем покажут 20-28 градусов.

После дождей в Украине похолодает.

Погода в Украине 2-11 июня будет то жаркой, то дождливой. При этом из-за дождей ближе к концу следующей недели температура воздуха немного снизится. Впрочем, в среднем термометры днем покажут 20-28 градусов, сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине 2 июня

Украинцев ждет переменная облачность. Осадки ожидаются лишь на Закарпатье и Прикарпатье: там дожди, местами даже с грозами. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11 градусов, в западных областях 9-14 градусов, днем 21-26 градусов. На востоке страны ночью 3-8 градусов, днем 18-20 градусов.

В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-11 градусов, днем 23-25 градусов.

По данным синоптика Натальи Диденко, 2 и 3 июня в Украине будет преобладать сухая и ясная погода без осадков.

"Суббота и воскресенье в Украине будут всякими. На западе будет жара до + 25-30 градусов, скачки давления и локальные дожди и грозы… На востоке ожидается свежая погода, +21-24 градуса, сухо и ветрено. В центре – без осадков, +23-27 градусов. На севере преимущественно сухо, 3 июня вечером возможен дождь на Житомирщине и Киевщине. +24-27 градусов. На юге на выходных будет солнечно, +23-27 градусов, на побережье морей иногда даже от +21-23 градусов и с порывистым ветром", – написала она у себя в Facebook.

Температура воды в Черном море от +19-21, в Азовском до +20-23 градусов. В Днепре возле Киева +21,6 градуса.

Погода в Украине 3-4 июня

Снова переменная облачность. В воскресенье, 3 июня, в западных, северных регионах и Винницкой области, а также днем 4 июня местами в центральных областях – небольшой кратковременный дождь, гроза. На Прикарпатье прогнозируются умеренные дожди. На остальной части страны без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15 градусов, 3 июня на крайнем востоке Украины местами 7-9 градусов; днем 23-28 градусов.

В Киеве переменная облачность. 3 июня в столице местами небольшой кратковременный дождь, гроза. 4 июня без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15 градусов; днем 3 июня 24-26 градусов, 4 июня 26-28 градусов.

А вот по данным Диденко, в Киеве в воскресенье пройдет дождь с грозой: "В Киеве на выходных сухо и комфортная температура воздуха, днем 25-27 градусов. Вечером в воскресенье вероятность дождя с грозой".

Погода в Украине 5-6 июня

Во вторник, 5 июня, ночью ожидается кратковременный дождь, гроза в западных областях, днем – по всей Украине, кроме восточных и южных областей. Температура ночью 12-18 градусов. Днем 26-32 градусов, в западных и северных областях 21-27 градусов.

В среду, 6 июня, кратковременными дожди с грозами пройдут в южной части, восточных, ночью и в большинстве центральных областей. На остальной территории преимущественно без осадков. Температура на юге и востоке страны ночью 12-18 градусов, днем 20-26 градусов, на остальной территории ночью 7-13 градусов, днем 17-23 градусов.

А вот в Киеве осадки не прогнозируются, лишь днем 5 июня кратковременный дождь, местами гроза. Температура 5 июня ночью 15-17 градусов, днем 24-26 градусов. 6 июня ночью 10-12 градусов, днем 19-21 градусов.

Погода в Украине 7-11 июня

7 июня на востоке страны и в Приазовье, 8 июня по всей Украине, кроме юга и востока, ожидаются кратковременные дожди.

9-11 июня будет преимущественно без осадков, лишь 9 июня кратковременный дождь прогнозируется в южной и восточной части.

Температура ночью 5-13 градусов, днем 17-23 градусов. В южной части и на Закарпатье ночью 9-16 градусов, днем 20-26 градусов.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на весь июнь-2018 в Украине. В первый месяц лета температура воздуха по сравнению с маем вырастет на 3-4 градуса.

Также британские и украинские синоптики рассказали, какой будет погода летом-2018. Британцы заверили, что нынешний год будет не самым теплым за 138-летнюю историю наблюдений.

Как сообщалось, этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. Эксперт подчеркнул, что, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.

А народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на ближайшие три года. Украинцев ждут затяжные зимы и холодные весны, а урожайность будет низкой.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
погода прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
01:45
В России блогер-священник назвал противозаконным клип Лободы: опубликовано видео
01:31
В США жителей испугали гигантские облака-цунами: опубликовано видео Видео
01:10
В Минобразования назвали дату первого звонка в школах
00:39
"В Турции вылизывают, а здесь плюют". Россияне критикуют цены и сервис в Крыму Видео
00:11
В порту Херсона задержали санкционное судно из России
10 августа, пятница
23:55
Нардепы Мосийчук и Лещенко подрались после эфира из-за ориентации Ляшко Видео
23:52
150-килограммовая модель Тесс Холлидей шокировала поклонников похудением: опубликовано видео Видео
23:41
"Судьба священника непроста": украинский священник рассказал, кто определит вину церковников, которые сотрудничали с "ЛДНР"
23:26
Политолог сделал прогноз о вероятном финансовом кризисе в Украине
23:08
"Калаш святой и ракеты быстры": Сеть смеется над российской "медалью" за "сопротивление НАТО"
22:56
Трамп увеличил пошлины на металл из Турции и обвалил лиру
22:37
Греция решила отозвать своего посла из РФ - СМИ
22:30
Супрун объяснила оплату благотворительных взносов в больницах
22:07
Лавров нагло "наехал" на Помпео из-за новых санкций против России
21:48
В Испании у исполнителя хита "Despacito" похитили два миллиона долларов
21:38
Организовать бунт в СИЗО "торнадовцам" помогли сотрудники учреждения - Минюст
21:19
ДТП с шестью погибшими под Запорожьем: в полиции рассказали подробности Видео
21:09
Крысы, мухи, мусор, вонь: появились фото свалок в оккупированном Симферополе Фото
20:48
Индийский политик явился в парламент в образе Адольфа Гитлера Видео
20:45
"Прокуроры были больны". Луценко пояснил причину закрытия дела против Кернеса
20:24
РФ "слила" Евросоюзу торговый спор в ВТО
20:23
Панеттьери продает совместный с Кличко особняк за 1,65 млн долларов Фото
19:55
"Нас развели, как лохов". Крымский сторонник Путина разочарован присоединением полуострова к России
19:25
Тамразов заявил, что к встречам и даче взятки прокурору ГПУ его подстрекал сотрудник СБУ
19:21
"Близость к дому". Мухарский выбрал страну для эмиграции
18:52
Тука отреагировал на инициативу лишить жителей "ЛДНР" права голоса
18:52
Суд арестовал подозреваемого в даче взятке экс-замглавы "Укргазвидобування" Алексея Тамразова Видео
18:45
"Глянете интересное кино". Пенсионер развращал малолетних школьниц, показывая им порно
18:39
"Ведут себя варварски": Лукашенко обвинил РФ в недобросовестности
18:23
Макрон и Путин обсудили Олега Сенцова
18:16
Космонавт показал на видео самый длинный маршрут по МКС Видео
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
16:33
Задержанный за взятку Тамразов спонсирует Гриценко - Черновол
16:28
Появилось видео, как Ани Лорак расплакалась на первом после измены мужа концерте Видео
16:24
Новое жуткое ДТП с микроавтобусом: на Запорожье в результате аварии погибли дети Видео
16:23
“Невероятный дуэт”. Сексуальная Надя Дорофеева поделилась снимком с Димой Монатиком
16:03
"Под колпаком у ФСБ". У Порошенко рассказали, что ждет поехавших на автобусах в аннексированный Крым украинцев Видео
15:56
Социолог рассказал, как Запад может лишить Россию ресурсов на гибридную войну
15:53
"Бомонд, Гамлет и Хумора": стали известны самые необычные имена, которые украинцы дают детям
15:44
У Путина нет много инструментов для ответа на санкции США - The Daily Beast
15:40
"Столица разврата" возглавила рейтинг самых здоровых городов мира
15:18
"Лето в лагерях". На Хмельнитчине женщина сдала малолетних детей в "аренду" нищим
15:16
Закупленные Львовом подержанные немецкие трамваи не могут открывать двери на остановках — СМИ
15:12
Сытника обвинили во вмешательстве в президентские выборы-2016 в США
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять