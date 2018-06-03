Скандал на Харьковщине: бойца ВСУ подозревают в развращении ребенка

В Чугуеве Харьковской области военнослужащего 203-й учебной авиационной бригады подозревают в развращении несовершеннолетней девочки.

Согласно материалам дела, подозреваемый водитель-электрик служит по контракту в военной части А4104 Воздушных сил ВСУ. 18 мая он лег в кровать к несовершеннолетней девочке, раздел ее и позволил себе непристойные касания, свидетельствует решение Чугуевского горрайонного суда от 24 мая текущего года.

Мужчину задержали вечером того же дня. Сейчас он содержится в изоляторе временного содержания в Харькове. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 УК (развратные действия в отношении малолетнего лица).

Командование Воздушных сил ВСУ причастность своего военнослужащего к инциденту не отрицает. "Командование Воздушных сил всегда настаивает на неотвратимости наказания лиц, которые своими действиями порочат честь военнослужащего Вооруженных сил Украины, и оказывает содействие в проведении следственных действий. В случае доказательства вины военнослужащий понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины", — сказано в сообщении ведомства, размещенном в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что обвиняемого в педофилии аккордеониста Игоря Завадского отпустили на свободу.