ООС: Боевики массово нарушали тишину, применяя артиллерию и минометы

За прошедшие сутки, 3 июня, в районе проведения операции Объединенных сил оккупанты нарушили режим прекращения огня 27 раз, из них 4 раза открывали огонь из тяжелого вооружения – артиллерии калибром 122 мм и минометов калибром 120 мм и 82 мм.

Как сообщает пресс-центр ООС, наиболее активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Авдеевка, Гнутово, Новотороицкое, Лебединское.

Оккупационные войска продолжают грубо нарушать нормы Международного гуманитарного права. Вчера вечером, около 21:00, из пушек калибра 152 мм они обстреляли населенный пункт Талаковка. Террористы выпустили по поселку городского типа не менее трех снарядов. К счастью, пострадавших нет. Данные по разрушениям уточняются.

Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ по всей линии соприкосновения. Во время боевых действий за прошедшие сутки среди украинских бойцов потерь нет.

При этом, по данным разведки, потери понес противник: один оккупант уничтожен.

С начала текущих суток, 4 июня, обстановка на линии соприкосновения остается без изменений. Около 4:30 противник применил 82-мм минометы в районе населенного пункта Зайцево, однако на такие провокационные действия "получил адекватный ответ".

Напомним, 2 июня боевики нарушали режим прекращения огня 28 раз, из них 8 раз применялось запрещенное Минскими соглашениями оружие. В результате трое украинских военных получили ранения.

Ранее разведка доложила, что на Донбассе враг потерял бойцов и технику.