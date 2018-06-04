Из плена боевиков "ЛНР" удалось освободить украинца: фото

Удалось освободить украинца, которого удерживали боевики "ЛНР".

Об этом правозащитник, директор общественной организации "Восточная правозащитная группа" Павел Лисянский написал у себя в Facebook.

"Гражданина Украины, осужденного до 2014 года, которого НВФ "ЛНР" незаконно удерживало в местах лишения свободы, благодаря коллективным действиям международного сообщества удалось освободить… Его личность и персональные данные я не разглашаю", – сообщил правозащитник.

В январе 2017 года Лисянский рассказывал, что этого мужчину украинский суд приговорил к трем годам. При этом срок отбывания наказания истек два года тому назад, но вот все равно продолжал находиться за решеткой.

Ранее украинские военные рассказали, почему боевой самолет пролетел над пляжем в Кирилловке. Оказывается, реальная причина инцидента крайне далека от классической фразы: "Лучший вид на этот город - если сесть в бомбардировщик".

Напомним, террористы "ЛНР" заставили пленных бойцов ВСУ выступить с пропагандистским заявлением. Пропагандистски-тезисно, правда, заявление, которое вынудили сделать Якова Веремейчика и Юрия Евтушка, особой оригинальностью не отличалось.