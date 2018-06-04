Убийство школьницы подростком под Днепром: появились подробности и фото с места преступления

В убийстве ученицы 7 класса в поселке городского типа Илларионово Днепропетровской области подозревают ее односельчанина, который уже привлекался к уголовной ответственности.

Полицейские установили, что вечером 1 июня 13-летняя девочка пошла на дискотеку, а после родители утратили с ней связь. Тело девочки позже было обнаружено местными жителями.

В совершении преступления полицейские заподозрили 14-летнего парня, жителя этого же поселка. Было установлено, что подростки вместе ушли из дискотеки. На берегу пруда между ними произошел конфликт, в результате которого парень убил девушку, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Парню уже вручили подозрение в совершении преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания. Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за завладение скутером.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коломые мужчины снимали на видео изнасилование 15-летней девушки.