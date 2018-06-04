Теннисист Стаховский пояснил свои слова о ненависти к русскоговорящим

Украинский теннисист Сергей Стаховский, заявивший о желании душить русскоговорящих, назвал свои слова шуткой, отметив, что она "была за гранью дозволенного".

"Мои слова были сказаны в шутку, но они были за гранью дозволенного, мне очень жаль", - написал Стаховский в Twitter.

Ранее Стаховский заявил о неприязни и предубеждении к русскоговорящим людям. "У меня еще сразу есть предубеждение к русскоязычным - это так. Когда я слышу русскую речь, то меня сначала так сразу... Без разницы, с каким акцентом говорит человек. Просто так бы сразу задушил. Шутка", - сказал он.

При этом во время интервью с журналистом спортсмен общался на русском языке. Он объяснил это тем, что собеседник сам начал разговор не на государственном языке.

32-летний Стаховский за свою профессиональную карьеру семь раз выигрывал турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).