Скандал на Днепропетровщине: ямы на дорогах латали радиоактивными отходами

В городе Каменское Днепропетровской области радиоактивные отходы с химпредприятия использовали при ремонте дороги.

Специалисты с дозиметром обследовали территорию вокруг завода по обогащению урановой руды и нескольких радиационных хвостохранилищ – отклонений не обнаружили. И вдруг прямо в центре прибор показал превышение радиационного фона почти втрое.

Превышение радиационного фона зафиксировали после того, как в асфальте появились выбоины. Именно в них дозиметры зафиксировали самые высокие показатели.

"Я думаю, что это с шестой доменной печи подсыпка шлаковая, подушка под асфальт", – считает руководитель предприятия по деактивации радиационных источников Дмитрий Потапенко.

Сейчас специалисты взялись замерять радиационный фон по всему городу. Есть точки, где радиация превышает в три и даже пять раз. Но чиновники уверяют: такое превышение для людей – не вредно, пишет "Сегодня".

А вот в Госпродпотребслужбе настаивают: любое превышение – опасно. Поэтому устанавливают источник излучения.

Жители Каменского информацией о превышении радиационного фона напуганы.

"Стоит выехать на дачу – я здорова. Приезжаю сюда – у меня голова болит. Вот сегодня я хожу как пьяная", – жалуется местная жительница.

Прежде всего, говорят чернобыльцы, нужно сделать карту мест повышенного излучения, чтобы впоследствии разработать программу по их деактивации. А пока чиновники планируют просто отремонтировать дорогу, где зафиксировали повышенный радиационный фон.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские дороги заняли одно из последних мест в мировом рейтинге.