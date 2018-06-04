"Здесь будет месиво". Жители Пивденного массово бегут из села из-за обстрелов: видео

В селе Пивденное на окраинах Горловки напуганные обстрелами люди бегут из зоны боевых действий.

Местные жители боятся оставаться в населенном пункте, который недавно освободили украинские солдаты, из-за активности боевиков, говорится в сюжете ТСН.

"Вот это наш дом. Ничего уцелевшего", — показывает Юлия фотографии пожарища, в которое превратился родной дом после попадания российских снарядов. На одной только улице сгорело по меньшей мере 10 зданий. Бежать приходилось быстро — женщина успела схватить только куртку, документы и кота. Она рассказала, что боевики предупреждали людей, чтобы те уходили из села. "Прожить столько лет — ну, куда мы пойдем? А они говорят: здесь будет месиво, мы будем стрелять по вашим домам. А потом оказалось, что не только стрелять, но и поджигать", — рассказала она.

При этом часть селян перебралась в Торецк, другие похали в оккупированную Горловку, но несколько семей до сих пор не решаются покинуть родное село.

Однако люди на свой страх и риск продолжают наведываться к своим жилищам, чтобы взять что-то необходимое. Они преодолевают пешком по три километра. Уже несколько дней подряд местные просят про зеленый коридор, чтобы доехать домой и забрать вещи. Украинская сторона дает добро, но с противоположной стороны фронта никаких гарантий нет – оккупанты в любой момент могут начать стрелять, а дорога находится под их огневым контролем. Машины туда не пускают, потому что это слишком опасно – несколько дней назад боевики обстреливали даже скорую помощь, которая пыталась забрать раненого мужчину.

Однако местные говорят, что выбора нет, ведь дома осталось хозяйство, которое надо кормить. Ценные вещи вывозят велисопедами. Елене запретили машиной вывозить даже парализованного мужа – боевики женщине сказали, что машину расстреляют. Мужчину везли на коляске. "Украина разрешила на машине, а "ДНР" сказали: расстреляем. Мы его на инвалидную коляску посадили, взяли пакеты и ушли", — рассказала селянка.

Напомним, ранее ВСУ заявили о том, что реализованы действия, которые позволили обеспечить безопасность жителям населенного пункта Пивденне.